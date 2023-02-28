Antolin Alcaraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antolin Alcaraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antolin Alcaraz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antolin Alcaraz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antolin Alcaraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antolin Alcaraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antolin Alcaraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antolin Alcaraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antolin Alcaraz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antolin Alcaraz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antolin Alcaraz 30 Temmuz 1982 tarihinde San Roque Gonzélez de Santa Cruz şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Paraguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Antolín Alcaraz Viveros şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antolin Alcaraz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antolin Alcaraz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Antolin Alcaraz'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antolin Alcaraz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antolin Alcaraz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Antolin Alcaraz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antolin Alcaraz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2001 yılında Racing Club

1 Temmuz 2002 yılında Florentia

1 Ocak 2003 yılında Beira-Mar

1 Temmuz 2007 yılında Club Brugge

1 Temmuz 2010 yılında Wigan

9 Temmuz 2013 yılında Everton

2 Ağustos 2015 yılında Las Palmas

18 Şubat 2016 yılında Libertad

1 Ocak 2019 yılında Olimpia

Antolin Alcaraz kimdir

Antolin Alcaraz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antolin Alcaraz şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fiorentina Viola, Racing Avellaneda

Antolin Alcaraz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay takımında 5 numaralı formasıyla 19 Kasım 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Antolin Alcaraz nereli

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