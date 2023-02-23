Anton Aaltonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Aaltonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Aaltonen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Aaltonen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Aaltonen 28 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Aaltonen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anton Aaltonen'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Aaltonen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Aaltonen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Aaltonen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Aaltonen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Klubi 04

19 Ocak 2023 yılında FC Inter

Anton Aaltonen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Aaltonen şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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