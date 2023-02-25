Anton Abramovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Abramovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Abramovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Abramovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Abramovich 27 Nisan 1999 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Абрамович Антон Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Abramovich Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Dzerzhinsk futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Dzerzhinsk takımına 30 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Anton Abramovich'nin Arsenal Dzerzhinsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Abramovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.abramovich.10/

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Anton Abramovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Abramovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Anton Abramovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Abramovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında BATE II

6 Şubat 2020 yılında Dzerzhinsk

29 Ekim 2020 yılında BATE II

30 Ekim 2020 yılında Dzerzhinsk

Anton Abramovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Abramovich şuan Arsenal Dzerzhinsk takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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