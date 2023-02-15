Anton Andreasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Andreasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Andreasson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anton Andreasson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Anton Andreasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Andreasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anton Andreasson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Andreasson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Andreasson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Andreasson 26 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Andreasson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Anton Andreasson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Anton Andreasson'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Andreassonboyu ve yaşı kaç

Anton Andreasson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anton Andreasson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Anton Andreasson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Andreasson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında IF Elfsborg U21

1 Ocak 2014 yılında Elfsborg

10 Ağu 2016 yılında Pro Patria

11 Ağu 2017 yılında J-Södra IF

3 Ağu 2018 yılında Östers IF

1 Ocak 2020 yılında Örgryte

Anton Andreasson kimdir

Anton Andreasson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Andreasson şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IF Elfsborg

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Anton Andreasson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Hampus Dahlqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hampus Dahlqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hampus Dahlqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hampus Dahlqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Paulson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Paulson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Paulson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Paulson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
William Svensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Svensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
William Svensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Svensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hady Saleh Karim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hady Saleh Karim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hady Saleh Karim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hady Saleh Karim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"
Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları