Anton Andreasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Andreasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Andreasson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Andreasson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Andreasson 26 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Andreasson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Anton Andreasson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Anton Andreasson'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Andreasson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anton Andreasson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Andreasson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Andreasson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında IF Elfsborg U21

1 Ocak 2014 yılında Elfsborg

10 Ağu 2016 yılında Pro Patria

11 Ağu 2017 yılında J-Södra IF

3 Ağu 2018 yılında Östers IF

1 Ocak 2020 yılında Örgryte

Anton Andreasson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Andreasson şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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