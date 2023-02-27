Anton Ari Einarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Ari Einarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Ari Einarsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anton Ari Einarsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anton Ari Einarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Ari Einarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Ari Einarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Ari Einarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Ari Einarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Ari Einarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Ari Einarsson 25 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Ari Einarsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Ari Einarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Anton Ari Einarsson'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Ari Einarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Ari Einarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Anton Ari Einarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Ari Einarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mayıs 2014 yılında Valur

9 Mayıs 2014 yılında Tindastóll

1 Ağustos 2014 yılında Valur

18 Mart 2016 yılında Grindavík

10 Mayıs 2016 yılında Valur

22 Şubat 2020 yılında Breidablik

Anton Ari Einarsson kimdir

Anton Ari Einarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Ari Einarsson şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Anton Ari Einarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Anton Ari Einarsson nereli

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