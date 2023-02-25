Anton Bogdanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Bogdanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Bogdanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Bogdanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Bogdanov 27 Nisan 2001 tarihinde Smolevichi şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Богданов Антон Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Bogdanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Maxline Rogachev futbol takımında oynamaktadır. BK Maxline Rogachev takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Bogdanov'nin BK Maxline Rogachev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anton Bogdanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Bogdanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Bogdanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Bogdanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Zhodino II

9 Temmuz 2020 yılında Smolevichi

31 Aralık 2020 yılında Zhodino II

12 Mart 2021 yılında Sputnik

12 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2022 yılında BK Maxline

Anton Bogdanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Bogdanov şuan BK Maxline Rogachev takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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