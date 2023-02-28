Anton Bratkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Bratkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Bratkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Bratkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Bratkov 14 Mayıs 1993 tarihinde Kirovograd şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Братков Антон Вікторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Bratkov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMK Group yapmaktadır. Anton Bratkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 27 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Anton Bratkov'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Bratkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Bratkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Bratkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Bratkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dynamo 2 Kyiv

28 Temmuz 2016 yılında Veres Rivne

2 Eylül 2016 yılında Desna

27 Ocak 2018 yılında Zirka

1 Temmuz 2018 yılında Desna

1 Şubat 2019 yılında M. Petah Tikva

14 Temmuz 2019 yılında PFC Lviv

18 Eylül 2020 yılında Metalist 1925

27 Ocak 2021 yılında Pyunik Erivan

Anton Bratkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Bratkov şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Anton Bratkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 21 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

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