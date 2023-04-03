Anton Burns kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Burns Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Burns adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Burns Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Burns 1 Ekim 2003 tarihinde --- şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da バーンズ アントン şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Burns Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Burns'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Anton Burns Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Burns isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Burns Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Burns futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2021 yılında Machida Zelvia

31 Ocak 2022 yılında Taisei HS

1 Şubat 2022 yılında Machida Zelvia

Anton Burns Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Burns şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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