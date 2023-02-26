Anton Chichkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Chichkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Chichkan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anton Chichkan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anton Chichkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Chichkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Chichkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Chichkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Chichkan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Chichkan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Chichkan 10 Temmuz 1995 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Чичкан Антон Петрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Chichkan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LUPUS yapmaktadır. Anton Chichkan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anton Chichkan'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anton Chichkan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antonchichkan/

Anton Chichkan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Chichkan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Anton Chichkan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Chichkan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında BATE II

6 Mart 2016 yılında Smolevichi

31 Aralık 2016 yılında BATE II

1 Ocak 2017 yılında BATE Borisov

17 Ocak 2022 yılında Ufa

13 Eylül 2022 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2023 yılında Dinamo Batumi

Anton Chichkan kimdir

Anton Chichkan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Chichkan şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SDYuShOR Dinamo Minsk

Anton Chichkan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 1 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Anton Chichkan nereli

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