Anton Demkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Demkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Demkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Demkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Demkov 15 Ekim 1995 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Демков Антон Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Demkov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Demkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Demkov'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anton Demkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Demkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Demkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Demkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Atlant Kobrin

11 Temmuz 2015 yılında Dynamo Brest II

1 Ocak 2017 yılında Zhitkovichi

1 Şubat 2018 yılında Rukh

1 Şubat 2019 yılında Ivatsevichi

10 Şubat 2020 yılında Volna Pinsk

1 Mart 2021 yılında Brestzhilstroi

1 Ocak 2022 yılında Niva Dolbizno

Anton Demkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Demkov şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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