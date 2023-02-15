Anton Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Eriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Eriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Eriksson 5 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anton Mikael Eriksson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Eriksson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Anton Eriksson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Eriksson'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Anton Eriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anton Eriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Eriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Eriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mayıs 2016 yılında Umeå FC

7 Ocak 2020 yılında GIF Sundsvall

15 Temmuz 2022 yılında Norrköping

Anton Eriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Eriksson şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anton Eriksson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ersmarks IK, IFK Umeå (-2015), Umeå FC (2016)

İsveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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