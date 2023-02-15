Anton Fagerstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Fagerstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Fagerstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Fagerstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Fagerstrom 6 Aralık 1991 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Fagerstrom Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BR Group Management yapmaktadır. Anton Fagerstrom, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Anton Fagerstrom'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Fagerstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anton Fagerstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Fagerstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Fagerstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Nyköping

19 Temmuz 2016 yılında Örebro SK

1 Ocak 2018 yılında Västerås SK

Anton Fagerstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Fagerstrom şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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