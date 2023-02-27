Anton Fase kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Fase Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Fase adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Fase Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Fase 6 Şubat 2000 tarihinde Haarlem şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Fase Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fostersportmanagement yapmaktadır. Anton Fase, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Fase'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Fase Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Fase isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anton Fase Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Fase futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında AZ Alkmaar U17

1 Temmuz 2017 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2019 yılında AZ Alkmaar U21

28 Temmuz 2020 yılında NEC Nijmegen

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Kasım 2021 yılında Botev Vratsa

25 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

22 Temmuz 2022 yılında Kauno Zalgiris

Anton Fase Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Fase şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

HFC EDO Haarlem, VEW Heemstede, SV Hoofddorp (2011-2015), AZ Alkmaar (2015-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.