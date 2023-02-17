Anton Gaaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Gaaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Gaaei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Gaaei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Gaaei 19 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Gaaei Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Anton Gaaei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Gaaei'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Anton Gaaei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Gaaei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Gaaei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Gaaei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Viborg FF U19

1 Temmuz 2022 yılında Viborg FF

Anton Gaaei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Gaaei şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anton Gaaei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bruunshåb/Tapdrup IF, Overlund GF

Danimarka U21 takımında 21 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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