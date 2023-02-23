Anton Karachanakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Karachanakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Karachanakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Karachanakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Karachanakov 17 Ocak 1992 tarihinde Novo Delchevo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Антон Атанасов Карачанаков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Karachanakov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Anton Karachanakov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anton Karachanakov'nin Montana ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Karachanakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Karachanakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anton Karachanakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Karachanakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CSKA Sofya

23 Şubat 2015 yılında Baltika

10 Temmuz 2015 yılında Slavia Sofia

25 Ocak 2016 yılında Cracovia

20 Ocak 2017 yılında Beroe

30 Haziran 2018 yılında Cracovia

23 Temmuz 2018 yılında Panachaiki

18 Ocak 2019 yılında Botev Plovdiv

14 Ağustos 2019 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2020 yılında Pirin

1 Temmuz 2022 yılında ACSM Poli Iasi

10 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2023 yılında Montana

Anton Karachanakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Karachanakov şuan Montana takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anton Karachanakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pirin Blagoevgrad

Bulgaristan U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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