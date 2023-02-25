Anton Kovalev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Kovalev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Kovalev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Kovalev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Kovalev 19 Nisan 2000 tarihinde Belynichi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ковалев Антон Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Kovalev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Anton Kovalev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Kovalev'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Kovalev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/keval_17_/?hl=ru

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Anton Kovalev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Kovalev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Anton Kovalev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Kovalev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Soligorsk II

26 Mart 2020 yılında Tukums

3 Temmuz 2020 yılında Soligorsk II

2 Mart 2021 yılında Isloch

31 Aralık 2021 yılında Soligorsk II

29 Ocak 2022 yılında Torpedo Zhodino

Anton Kovalev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Kovalev şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anton Kovalev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shakhtjor Soligorsk (-12/2017)

Belarus U21 takımında 14 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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