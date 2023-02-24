Anton Kravchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Kravchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Kravchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Kravchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Kravchenko 23 Mart 1991 tarihinde Dnipropetrovsk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кравченко Антон Сергійович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Kravchenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALIK FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Anton Kravchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Anton Kravchenko'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Kravchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Kravchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anton Kravchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Kravchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Naftovyk

31 Aralık 2011 yılında Dnipro II

1 Şubat 2012 yılında Volyn Lutsk

30 Haziran 2012 yılında Dnipro II

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2013 yılında Gelios Kharkiv

20 Şubat 2014 yılında Tytan Armyansk

31 Temmuz 2014 yılında Stal D.

12 Temmuz 2017 yılında Olimpik Donetsk

26 Ocak 2018 yılında Karabükspor

26 Temmuz 2018 yılında Olimpik Donetsk

31 Ocak 2019 yılında Kisvárda

Anton Kravchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Kravchenko şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.