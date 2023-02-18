Anton Kresic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Kresic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Kresic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anton Kresic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anton Kresic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Kresic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Kresic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Kresic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Kresic 29 Ocak 1996 tarihinde Dieburg şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Anton Krešić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Kresic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Kresic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Kresic'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Anton Kresicboyu ve yaşı kaç

Anton Kresic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Kresic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Anton Kresic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Kresic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2010 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2011 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2013 yılında NK Zagreb U19

29 Ocak 2015 yılında Atalanta U19

1 Ağu 2016 yılında Trapani

30 Haziran 2017 yılında Atalanta

15 Temmuz 2017 yılında Avellino

30 Haziran 2018 yılında Atalanta

12 Temmuz 2018 yılında Cremonese

7 Ocak 2019 yılında Atalanta

8 Ocak 2019 yılında Carpi

30 Haziran 2019 yılında Atalanta

11 Temmuz 2019 yılında Padova

30 Haziran 2021 yılında Atalanta

16 Temmuz 2021 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2022 yılında Atalanta

1 Temmuz 2022 yılında HNK Rijeka

Anton Kresic kimdir

Anton Kresic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Kresic şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Anton Kresic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Anton Kresic nereli

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