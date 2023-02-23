Anton Kryvotsyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Kryvotsyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Kryvotsyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Kryvotsyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Kryvotsyuk 20 Ağustos 1998 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Azerbaycan,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Anton Viktor oğlu Krivotsyuk (ukr. Кривоцюк Антон Вікторович) şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Kryvotsyuk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Anton Kryvotsyuk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anton Kryvotsyuk'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Kryvotsyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Kryvotsyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anton Kryvotsyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Kryvotsyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2021 yılında Wisla Plock

Anton Kryvotsyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Kryvotsyuk şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anton Kryvotsyuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zirka Kyiv (2008-2012), Illichivets Mariupol (2012-2014), Zirka Kyiv (2014-2015)

Azerbaycan takımında 18 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U17 takımında 3 numaralı formasıyla 18 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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