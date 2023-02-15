Anton Liljenback kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Liljenback Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Liljenback adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Liljenback Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Liljenback 21 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anton Per Liljenbäck şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Liljenback Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Anton Liljenback, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 15 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Anton Liljenback'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Anton Liljenback Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anton Liljenback isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Liljenback Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Liljenback futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2015 yılında Varbergs BoIS

8 Ocak 2018 yılında J-Södra IF

20 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2019 yılında Varbergs BoIS

Anton Liljenback Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Liljenback şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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