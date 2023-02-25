Anton Lukashov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Lukashov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Lukashov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Lukashov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Lukashov 16 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лукашов Антон Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Lukashov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Lukashov'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anton Lukashov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/llukashov22?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Anton Lukashov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Lukashov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Lukashov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Lukashov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dnepr-Yuni

1 Ocak 2022 yılında Dnepr Mogilev

Anton Lukashov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Lukashov şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Anton Lukashov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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