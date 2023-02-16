Anton Lundin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Lundin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Lundin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Lundin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Lundin 23 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anton Gustav Lundin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Lundin Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Neverland Management yapmaktadır. Anton Lundin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anton Lundin'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anton Lundin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anton Lundin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Lundin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Lundin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2013 yılında Brage

8 Ocak 2023 yılında Gefle

Anton Lundin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Lundin şuan Gefle IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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