Anton Maglica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Maglica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Maglica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Maglica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Maglica 11 Kasım 1991 tarihinde Brčko şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Maglica Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Anton Maglica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anton Maglica'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Maglica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Maglica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anton Maglica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Maglica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2006 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2008 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2010 yılında NK Osijek

11 Temmuz 2012 yılında Hajduk Split

13 Ocak 2016 yılında Apol. Limassol

24 Şubat 2019 yılında GZ Hengfeng

18 Ocak 2021 yılında Kayserispor

2 Ağustos 2021 yılında APOEL Nikosia

4 Ocak 2023 yılında CFR Cluj

Anton Maglica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Maglica şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anton Maglica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HNK Orasje (2004-2006), NK Osijek (2006-2010)

Hırvatistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 2 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 17 numaralı formasıyla 1 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

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