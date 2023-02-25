Anton Matveenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Matveenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Matveenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Matveenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Matveenko 3 Eylül 1986 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Матвеенко Антон Евгеньевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Matveenko Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Matveenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vitebsk futbol takımında oynamaktadır. FK Vitebsk takımına 20 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Anton Matveenko'nin FK Vitebsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Matveenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Matveenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anton Matveenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Matveenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Mogilev II

1 Ocak 2006 yılında Dnepr-Transmash

1 Ocak 2010 yılında Dinamo Minsk

10 Ağustos 2010 yılında Dnepr Mogilev

31 Aralık 2010 yılında Dinamo Minsk

25 Ocak 2011 yılında Dnepr Mogilev

5 Ocak 2013 yılında Gomel

22 Ocak 2015 yılında Torpedo Zhodino

7 Temmuz 2015 yılında Kaysar

29 Ocak 2016 yılında Belshina

25 Temmuz 2016 yılında FK Minsk

20 Ocak 2017 yılında Vitebsk

Anton Matveenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Matveenko şuan FK Vitebsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.