Anton Miranchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Miranchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Miranchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Miranchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Miranchuk 17 Ekim 1995 tarihinde Slavyansk-na-Kubani, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Миранчук Антон Андреевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Miranchuk Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shpinev Vadim yapmaktadır. Anton Miranchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskova futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskova takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Anton Miranchuk'nin Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Miranchuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miranchuk__jr60/

Haberin Devamı

Anton Miranchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Miranchuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anton Miranchuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Miranchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Loko Moskau II

1 Ocak 2016 yılında Levadia

31 Aralık 2016 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2017 yılında Loko Moskova

Anton Miranchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Miranchuk şuan Lokomotiv Moskova takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anton Miranchuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olimp Slavyansk-na-Kubani, Spartak Moskau, Lokomotiv Moskau

Rusya takımında 19 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 11 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 25 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.