Anton Mlinaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Mlinaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Mlinaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Mlinaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Mlinaric 11 Mart 2002 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Mlinaric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Anton Mlinaric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oakleigh Cannons FC futbol takımında oynamaktadır. Oakleigh Cannons FC takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Anton Mlinaric'nin Oakleigh Cannons FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anton Mlinaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Mlinaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Mlinaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Mlinaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Aralık 2020 yılında Sydney FC

15 Şubat 2021 yılında Din. Zagreb U19

30 Haziran 2021 yılında Sydney FC

25 Ekim 2021 yılında Brisbane Roar

30 Haziran 2022 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2022 yılında Brisbane Roar

10 Şubat 2023 yılında Oakleigh Cannon

Anton Mlinaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Mlinaric şuan Oakleigh Cannons FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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