Anton Moroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Moroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Moroz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Moroz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Moroz 28 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Moroz Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Moroz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Moroz'nin US Hostert ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Moroz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Moroz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Moroz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Moroz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FSV Salmrohr

26 Temmuz 2022 yılında US Hostert

Anton Moroz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Moroz şuan US Hostert takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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