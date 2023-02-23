Anton Munukka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Munukka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Munukka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Munukka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Munukka 7 Eylül 2004 tarihinde Lahti şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Munukka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Anton Munukka'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Munukka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Munukka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anton Munukka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Munukka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Lahti

Anton Munukka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Munukka şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.