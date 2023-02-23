Anton Nedyalkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Nedyalkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Nedyalkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Nedyalkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Nedyalkov 30 Nisan 1993 tarihinde Lovech şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Антон Михайлов Недялков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Nedyalkov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Anton Nedyalkov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Anton Nedyalkov'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Nedyalkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Nedyalkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anton Nedyalkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Nedyalkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Chavdar

1 Mart 2012 yılında Svetkavitsa

1 Temmuz 2012 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia

1 Ocak 2018 yılında Dallas

1 Temmuz 2018 yılında Ludogorets

Anton Nedyalkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Nedyalkov şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anton Nedyalkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Litex Lovetch (-2011)

Bulgaristan takımında 14 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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