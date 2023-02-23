Anton Popovitch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Popovitch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Popovitch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Popovitch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Popovitch 11 Temmuz 1996 tarihinde Valkeakoski şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya,Rusya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Popovitch Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sancus yapmaktadır. Anton Popovitch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Anton Popovitch'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Popovitch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Popovitch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Popovitch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Popovitch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Haka

1 Ocak 2021 yılında KuPS

Anton Popovitch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Popovitch şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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