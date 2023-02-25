Anton Putilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Putilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Putilo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anton Putilo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anton Putilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Putilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Putilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Putilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Putilo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Putilo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Putilo 10 Haziran 1987 tarihinde Orsha şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Путило Антон Константинович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Putilo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Putilo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 31 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Anton Putilo'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Putilo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Putilo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anton Putilo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Putilo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2005 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2008 yılında Hamburg

31 Aralık 2008 yılında Dinamo Minsk

28 Ağustos 2010 yılında Freiburg

18 Şubat 2013 yılında Volga NN

1 Eylül 2014 yılında Torpedo Moskau

14 Temmuz 2015 yılında Gaziantepspor

23 Şubat 2017 yılında Kulüpsüz

15 Ağustos 2017 yılında Ankaragücü

10 Ocak 2019 yılında Altay SK

31 Ocak 2021 yılında Dinamo Minsk

Anton Putilo kimdir

Anton Putilo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Putilo şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RGUOR Minsk (1/2001-12/2003)

Anton Putilo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 14 numaralı formasıyla 4 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 56 maçta 6 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Anton Putilo nereli

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