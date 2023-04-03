Anton Roshchin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Roshchin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Anton Roshchin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anton Roshchin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.