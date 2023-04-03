Anton Roshchin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Roshchin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Roshchin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anton Roshchin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anton Roshchin 24 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Рощин Антон Владимирович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anton Roshchin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Roshchin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akademia Spartak Moskova futbol takımında oynamaktadır. Akademia Spartak Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Roshchin'nin Akademia Spartak Moskova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anton Roshchin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anton Roshchin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Akademia FCSM
Anton Roshchin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anton Roshchin şuan Akademia Spartak Moskova takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.