Anton Saletros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Saletros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Saletros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Saletros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Saletros 12 Nisan 1996 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç,Macaristan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anton János Jönsson Salétros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Saletros Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11MANGMT yapmaktadır. Anton Saletros, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anton Saletros'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Anton Saletros Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/antonsaletros

http://www.instagram.com/antonsaletros/

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Anton Saletros Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anton Saletros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anton Saletros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Saletros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında AIK U19

30 Ağu 2013 yılında AIK

13 Ağu 2017 yılında Újpest FC

31 Aralık 2017 yılında AIK

1 Temmuz 2018 yılında Rostov

11 Şubat 2019 yılında AIK

31 Aralık 2019 yılında Rostov

14 Şubat 2020 yılında Sarpsborg 08

31 Temmuz 2020 yılında Rostov

6 Ekim 2020 yılında Sarpsborg 08

2 Ocak 2023 yılında SM Caen

Anton Saletros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Saletros şuan SM Caen takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anton Saletros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sandsbro AIK, Enskede IK (?-2009), AIK Solna (2009-2013)

İsveç takımında 16 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 16 numaralı formasıyla 16 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 2 gol atmıştır.

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