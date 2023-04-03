Anton Schneider kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Schneider Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Schneider adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anton Schneider Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anton Schneider 18 Mart 2006 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anton Schneider Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Schneider'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Anton Schneider Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anton Schneider futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U17
Anton Schneider Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anton Schneider şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?RasenBallsport Leipzig
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