Anton Shepelev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Shepelev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Shepelev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Shepelev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Shepelev 8 Kasım 1989 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шепелев Антон Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Shepelev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Shepelev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volna Pinsk futbol takımında oynamaktadır. Volna Pinsk takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Shepelev'nin Volna Pinsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Shepelev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anton_shepelev/

Anton Shepelev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Shepelev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Shepelev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Shepelev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Vedrich-97

30 Haziran 2010 yılında Mogilev II

1 Ocak 2011 yılında Dnepr Mogilev

1 Ocak 2012 yılında FK Smorgon

1 Ocak 2013 yılında Svetlogorsk

1 Ağustos 2014 yılında Dnepr Mogilev

11 Mart 2016 yılında Dynamo Brest

9 Ağustos 2016 yılında Dnepr Mogilev

1 Ocak 2019 yılında Smolevichi

12 Ağustos 2019 yılında Lokomotiv Gomel

21 Ocak 2020 yılında Dnepr Mogilev

15 Şubat 2022 yılında Volna Pinsk

Anton Shepelev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Shepelev şuan Volna Pinsk takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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