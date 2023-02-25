Anton Shramchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Shramchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Shramchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Shramchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Shramchenko 12 Şubat 1993 tarihinde Rogachev şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шрамченко Антон Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Shramchenko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Anton Shramchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anton Shramchenko'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Shramchenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anton_shramchenko/

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Anton Shramchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Shramchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Anton Shramchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Shramchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dnepr Mogilev

1 Ocak 2015 yılında Belshina

1 Ocak 2016 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2017 yılında Dnepr Mogilev

24 Ocak 2018 yılında Gomel

13 Ocak 2020 yılında FK Minsk

1 Ocak 2023 yılında Soligorsk

Anton Shramchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Shramchenko şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Anton Shramchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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