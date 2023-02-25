Anton Shunto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Shunto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Shunto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Shunto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Shunto 31 Mayıs 1988 tarihinde Smolevichi şehrinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шунто Антон Петрович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Shunto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Shunto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Shunto'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Shunto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antonshunto1

Anton Shunto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Shunto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anton Shunto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Shunto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Krumkachi

15 Temmuz 2019 yılında Molodechno

15 Nisan 2020 yılında FK Baranovichi

1 Nisan 2022 yılında ZY Zhodino

Anton Shunto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Shunto şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.