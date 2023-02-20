Anton Skipper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Skipper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Skipper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Skipper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Skipper 31 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Anton Skipper Hendriksen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Skipper Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Anton Skipper, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Skipper'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Skipper Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/antonioskippeo?s=21

Anton Skipper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Skipper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Skipper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Skipper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bröndby IF U17

1 Temmuz 2017 yılında Bröndby IF U19

1 Ocak 2019 yılında Bröndby IF

29 Ocak 2021 yılında Hobro IK

30 Haziran 2021 yılında Bröndby IF

24 Ocak 2022 yılında Sarpsborg 08

Anton Skipper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Skipper şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anton Skipper Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hvidovre IF, Brøndby IF

Danimarka U19 takımında 12 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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