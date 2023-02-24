Anton Slavchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Slavchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Slavchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Slavchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Slavchev 21 Haziran 1995 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Антон Ивов Славчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Slavchev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Slavchev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minyor Pernik futbol takımında oynamaktadır. Minyor Pernik takımına 18 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Anton Slavchev'nin Minyor Pernik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anton Slavchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Slavchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Slavchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Slavchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Spartak Pleven

13 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2017 yılında Minyor Pernik

Anton Slavchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Slavchev şuan Minyor Pernik takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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