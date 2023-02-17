Anton Sojberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Sojberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Sojberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Sojberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Sojberg 21 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Anton Søjberg Horup şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Sojberg Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Sojberg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Anton Sojberg'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Sojberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Sojberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Sojberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Sojberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Aarhus GF Altyap

9 Ağu 2017 yılında Brabrand IF U19

1 Ocak 2018 yılında Brabrand IF

29 Ocak 2021 yılında Skive IK

31 Ağu 2021 yılında Vendsyssel FF

Anton Sojberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Sojberg şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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