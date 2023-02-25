Anton Sorokin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Sorokin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Sorokin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anton Sorokin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anton Sorokin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Sorokin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Sorokin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Sorokin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Sorokin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Sorokin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Sorokin 21 Şubat 1996 tarihinde Kobrin şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сорокин Антон Алексеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Sorokin Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Baranovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Baranovichi takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Anton Sorokin'nin FK Baranovichi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Sorokin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antonsorokin_10/

Anton Sorokin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Sorokin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Anton Sorokin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Sorokin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Neman II

1 Nisan 2015 yılında FK Baranovichi

31 Aralık 2015 yılında Neman II

1 Ocak 2017 yılında FK Baranovichi

14 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

13 Mart 2019 yılında FK Smorgon

1 Ağustos 2019 yılında FK Baranovichi

Anton Sorokin kimdir

Anton Sorokin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Sorokin şuan FK Baranovichi takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Anton Sorokin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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Anton Sorokin nereli

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