Anton Suchkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Suchkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Suchkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Suchkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Suchkov 29 Mayıs 2002 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сучков Антон Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Suchkov Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Suchkov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Anton Suchkov'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Suchkov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/suchok77/?hl=ru

Anton Suchkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Suchkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Suchkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Suchkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Neman II

1 Ocak 2021 yılında Neman Grodno

29 Mart 2022 yılında Naftan

14 Temmuz 2022 yılında Neman Grodno

Anton Suchkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Suchkov şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anton Suchkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belkard Grodno

Belarus U21 takımında 3 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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