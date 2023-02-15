Anton Tideman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Tideman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Tideman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Tideman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Tideman 2 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Tideman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Tideman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Anton Tideman'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anton Tideman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anton Tideman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Tideman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Tideman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Halmstads BK

26 Temmuz 2013 yılında IK Oddevold

1 Ocak 2014 yılında Ljungskile

24 Şubat 2015 yılında Varbergs BoIS

1 Ocak 2016 yılında Trelleborg

Anton Tideman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Tideman şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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