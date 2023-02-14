Anton Tinnerholm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Tinnerholm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Tinnerholm kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anton Tinnerholm ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Anton Tinnerholm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Tinnerholm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anton Tinnerholm

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Tinnerholm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Tinnerholm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Tinnerholm 26 Şubat 1991 tarihinde Linköping şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anton Lars Tinnerholm şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Tinnerholm Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Anton Tinnerholm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anton Tinnerholm'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Anton Tinnerholm Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antontinnerholm/

Anton Tinnerholmboyu ve yaşı kaç

Anton Tinnerholm Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anton Tinnerholm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anton Tinnerholm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Tinnerholm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2006 yılında Atvidaberg U19

8 Ocak 2009 yılında Åtvidabergs FF

15 Temmuz 2014 yılında Malmö FF

1 Ocak 2018 yılında New York City

8 Ocak 2023 yılında Malmö FF

Anton Tinnerholm kimdir

Anton Tinnerholm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Tinnerholm şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brokinds IF, IK Östria Lambohov (-2007)

Anton Tinnerholm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 14 numaralı formasıyla 15 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Anton Tinnerholm nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Besfort Zeneli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besfort Zeneli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Besfort Zeneli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besfort Zeneli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Timothy Noor Ouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timothy Noor Ouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Timothy Noor Ouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timothy Noor Ouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Baidoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Baidoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Baidoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Baidoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Boman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Boman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Boman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Boman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları