Anton Tinnerholm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Tinnerholm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Tinnerholm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Tinnerholm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Tinnerholm 26 Şubat 1991 tarihinde Linköping şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anton Lars Tinnerholm şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Tinnerholm Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Anton Tinnerholm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anton Tinnerholm'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Anton Tinnerholm Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antontinnerholm/

Anton Tinnerholm Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anton Tinnerholm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anton Tinnerholm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Tinnerholm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2006 yılında Atvidaberg U19

8 Ocak 2009 yılında Åtvidabergs FF

15 Temmuz 2014 yılında Malmö FF

1 Ocak 2018 yılında New York City

8 Ocak 2023 yılında Malmö FF

Anton Tinnerholm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Tinnerholm şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anton Tinnerholm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brokinds IF, IK Östria Lambohov (-2007)

İsveç takımında 14 numaralı formasıyla 15 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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