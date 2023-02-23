Anton Tungarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Tungarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Tungarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Tungarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Tungarov 15 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Антон Ивов Тунгаров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Tungarov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Tungarov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anton Tungarov'nin Montana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anton Tungarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Tungarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Tungarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Tungarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Strumska Slava

1 Ocak 2023 yılında Montana

Anton Tungarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Tungarov şuan Montana takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Anton Tungarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U18 takımında 22 numaralı formasıyla 10 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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