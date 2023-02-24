Anton Uzunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Uzunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Uzunov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Uzunov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Uzunov 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Антон Иванов Узунов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Uzunov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Uzunov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anton Uzunov'nin Sozopol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anton Uzunov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Uzunov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Uzunov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Uzunov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Litex Lovech

9 Ocak 2022 yılında Chern. Burgas

31 Ocak 2023 yılında Sozopol

Anton Uzunov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Uzunov şuan Sozopol takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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