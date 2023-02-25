Anton Velesyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Velesyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Velesyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Velesyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Velesyuk 7 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Велесюк Антон Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Velesyuk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Velesyuk'nin FK Smorgon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Velesyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Velesyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Velesyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Velesyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FK Smorgon II

1 Ocak 2022 yılında FK Smorgon

Anton Velesyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Velesyuk şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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