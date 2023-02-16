Anton Ziegler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Ziegler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Ziegler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Ziegler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Ziegler 18 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Ziegler Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anton Ziegler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Ziegler'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Ziegler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Ziegler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anton Ziegler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Ziegler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında SV Elversberg

Anton Ziegler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Ziegler şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.