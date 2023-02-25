Antonee Burke Gilroy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonee Burke Gilroy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonee Burke Gilroy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonee Burke Gilroy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonee Burke Gilroy 3 Ekim 1997 tarihinde Camberwell, London şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonee Burke Gilroy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonee Burke Gilroy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Antonee Burke Gilroy'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonee Burke Gilroy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonee Burke Gilroy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonee Burke Gilroy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonee Burke Gilroy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Coimbra

30 Haziran 2017 yılında Newcastle U21

1 Mayıs 2018 yılında Sounders FC 2

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Altona Magic

11 Mayıs 2021 yılında Brisbane Roar

1 Eylül 2021 yılında Perth Glory

Antonee Burke Gilroy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonee Burke Gilroy şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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