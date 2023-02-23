Antoni İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoni İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoni İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoni İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoni İvanov 11 Eylül 1995 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Антони Иванов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoni İvanov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Antoni İvanov'nin FC Botosani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antoni İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antoni İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Antoni İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoni İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Akademik

1 Temmuz 2014 yılında Spartak Pleven

1 Temmuz 2016 yılında Sozopol

1 Ocak 2017 yılında Montana

1 Temmuz 2017 yılında Septemvri Sofia

31 Ağustos 2018 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2019 yılında Univ. Craiova

18 Ocak 2021 yılında FC Voluntari

30 Haziran 2021 yılında Univ. Craiova

27 Ocak 2022 yılında FC Dinamo

19 Ağustos 2022 yılında FC Botosani

Antoni İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoni İvanov şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CSKA Sofia (- 2012)Ludogorets (2012 - 2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.